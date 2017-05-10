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ОФІЦІЙНО: Сергій Задорожний – новий тренер тернопільської Ниви

41-річний спеціаліст вже прийняв керування командою

  • 10.05.2017 19:20
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ФК Нива Тернополь. Сергей Задорожный
© ФК Нива Тернополь. Сергей Задорожный

Новим наставником футбольного клубу «Нива» Тернопіль став 41-річний спеціаліст Сергій Михайлович Задорожний.

Нового наставника команди керівництво клубу представило колективу вранці 10 травня. Після офіційного представлення команда відправилась на ранкове тренування, яке відбулося під керівництвом Сергія Задорожного.

Новий наставник «Ниви» свого часу у сезоні 2007/08 рр. виступав у складі тернопільської «Ниви», як футболіст.

Останнім місцем роботи Сергія Задорожного була дніпродзержинська «Сталь».

Источник — ФК Нива Т

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