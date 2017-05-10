Спортивный директор Генка: Малиновский – лидер команды и кумир публики

В свежем номере бельгийского еженедельника Sport Foot Magazine спортивный директор Генка Дмитри Де Конде очень лестно отозвался о полузащитнике сборной Украины Руслане Малиновском.

«Генку необходимы игроки с конкретными игровыми параметрами, — заявил Де Конде. — Ясно, что найти хорошего футболиста под конкретный стиль игры не так просто. Поэтому, наша клубная группа селекционеров определила конкретный профиль исполнителей, которые бы максимально подходили под наш стиль и легко, без раскачки и адаптации смогли бы влиться в коллектив. Руслан Малиновский — это именно тот тип игрока, который на сегодняшний день нужен Генку. Он на все 100 процентов отвечает нашим требованиям. Высокотехничный, подвижный, а главное — очень умный и грамотный футболист, прекрасно чувствующий игру, способный просчитывать развитие ситуации и распоряжаться мячом с максимальной эффективностью. Обратите внимание: практически каждый его пас — это обострение, это взрывные действия, это угроза воротам соперника.

«И еще один момент. Готовя трансфер каждого футболиста, мы уделяем много внимания и тому, что принято называть человеческим фактором. Способность адаптироваться в коллективе, коммуникабельность, открытость — все это тоже немаловажно для создания монолитной, мотивированной команды, объединенной единой целью. В этом отношении Руслан тоже безупречен, что, в общем-то, большая редкость для футболистов из Восточной Европы».

«Ни для кого не секрет, что мы очень дотошно подходим к подбору игроков. Но это сводит к минимуму ошибки и просчеты. Пример тому и трансфер Руслана Малиновского. Восемь месяцев длились переговоры, но результат превзошел все ожидания: украинский легионер сегодня лидер команды и кумир местной публики».

Владимир ГРАБИЩЕНКО из Бельгии