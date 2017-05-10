На Конгрессе ФИФА обсудят вопрос проведения ЧМ-2026

На Конгрессе ФИФА будут обсуждать вопрос стран-хозяек Чемпионата Мира-2026: на него претендуют Канада, Мексика и США, которые выступили с общей заявкой.

Андрей Павелко:

- На Конгрессе будет видоизменено решение касаемо дедлайна по отбору участников. Этот вопрос не будет снят с повестки дня: он будет видоизменен, чтобы не принимать сейчас окончательное решение по тройке стран (речь о заявке Канады, Мексики и США – прим. ред.) или больше. Например, я знаю, что была изменена заявка такой страны, как Марокко – с целью, чтобы пересмотреть право проведения турнира этой страной, ну и этот вопрос решили рассмотреть окончательно на Конгрессе.

Таким образом, заявка Канады, Мексики и США пока не принята: у других стран из Океании, Африки и Южной Америки еще будет три месяца, чтобы поставить ФИФА в известность, что они готовят свою заявку.