Богдан БУТКО: «Неважно, что Шахтер уже чемпион»

Накануне матча «Черноморец» – «Шахтер» защитник дончан ответил на вопросы официального сайта донецкого клуба.

– Богдан, ощущаешь себя чемпионом Украины? Какие чувства испытываешь?

– Для меня это первое золото. Думаю, мы еще не совсем осознали, что произошло. Наверное, все дело в том, что впереди нас ждут матчи чемпионата. В любом случае необходимо довести дело до конца, попытаться победить в оставшихся играх. Хотя в целом эмоции действительно непередаваемые. Однако, чтобы прочувствовать их в полной мере, нам нужно подержать в руках Кубок и медали.

– Это не помешает настроиться на последние поединки сезона?

– Мы тренируемся и играем с мыслью о победе в каждой встрече. При любых раскладах должны выходить на поле и стремиться к максимальному результату. В команде отличная атмосфера, все в приподнятом настроении готовятся к предстоящему матчу с «Черноморцем».

– Как считаешь, «моряки» попытаются доказать, что результат последней встречи с «Шахтером» неслучаен?

– Уверен, соперник будет стараться сыграть даже лучше, чем в прошлый раз. Но и мы помним о той неудаче и должны сделать все, чтобы победить и взять реванш. И неважно, что «Шахтер» уже чемпион.

– Рассматривается ли поединок с «Черноморцем» как один из этапов подготовки к финалу Кубка Украины с «Динамо»?

– Безусловно, мы держим в голове мысли о матче с киевлянами, ведь он состоится совсем скоро. Но и о встрече с «Черноморцем» никто не забывает. Да, с турнирной точки зрения для нас предстоящий поединок ничего не решает, однако все равно хочется взять верх и порадовать болельщиков красивой игрой.