Майкл КАРРИК: «Моуриньо побеждал везде, где работал»

За 11 сезонов в «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик выиграл почти все. Лига чемпионов УЕФА, клубный чемпионат мира, премьер-лига, Кубок Англии... И все-таки одного весомого трофея в этом списке не хватает.

Как и у клуба, в коллекции полузащитника нет победы в Лиге Европы УЕФА или в предшествовавшем ей Кубке УЕФА, но это может измениться 24 мая в Стокгольме. В четверг «МЮ» со счетом 1:0 переиграл «Сельту» на выезде, а теперь манкунианцы хотят попасть в число избранных, кому удавалось выиграть все крупные еврокубковые трофеи.

- В чем особенность важных еврокубковых матчей на «Олд Траффорд»?

- Вокруг стадиона другая атмосфера, ты чувствуешь некую дополнительную положительную энергию. Когда приближаешься к арене, кажется, что собирается больше людей, чувствуется более сильный ажиотаж. Думаю, это из-за того, что за долгие годы команда выдала так много особенных еврокубковых матчей. В некоторых из них мне повезло принять участие, о чем у меня остались самые лучшие воспоминания.

- Какой из этих матчей вам запомнился особенно хорошо?

- Победа над «Барселоной» [1:0] в полуфинале 2008 года. Ту игру я никогда не забуду. Атмосфера и эмоции были совершенно неповторимыми. Также можно вспомнить встречу с «Ромой», когда мы выиграли со счетом 7:1, этот матч по ряду причин тоже получился особенным.

- Что вы чувствуете в таких матчах?

- Особенная атмосфера добавляет сил, обеспечивает дополнительный адреналин. Думаю, это ощущает каждый, кто присутствует на стадионе. И неважно кто ты - болельщик одной из команд или просто нейтральный зритель. Если ты на стадионе, то обязательно прочувствуешь и ажиотаж, и прилив энергии. Будучи игроком, ты проникаешься всем этим, из-за чего подобные матчи и получаются столь особенными.

- Можно ли сказать, что «Олд Траффорд» создан для больших матчей?

- Определенно, так оно и есть. На такие встречи приходит много людей, которые помнят, сколько выдающихся игр было в прошлом, и это подогревает обстановку. Еврокубковые матчи болельщики помнят особенно хорошо. Надеюсь, предстоящий полуфинал тоже получится незабываемым.

- Сколь важен этот кубок для клуба? Заждалась ли его клубная коллекция трофеев?

- Безусловно. Лично я горю желанием пробиться в финал и попытаться выиграть этот трофей. В конечном счете только это и имеет значение. В каком бы турнире ты ни принимал участие, нацеливаешься только на победу. Особенно с таким клубом и таким коллективом. Сейчас нам выпала прекрасная возможность. Мы уважаем команды, продолжающие борьбу. Будет непросто, и мы не считаем, что успех сам придет к нам в руки, но наша цель - победить. Ничто иное не имеет значения.

- Что изменилось в команде с момента пришествия Жозе Муориньо на должность главного тренера?

- Он победитель. Он побеждал везде, где работал, и это уже исчерпывающая характеристика. Благодаря своей успешности он определенно пользуется уважением со стороны футболистов и всех футбольных людей. На него надо смотреть и учиться. Он один из нас, мы все стремимся к победам и хотим завоевывать трофеи.

- Царит ли в команде ощущение близости громких успехов, и большую ли роль в этом играет Моуриньо?

- Да. Он это диктует. Он тренер и ведет нас и клуб в целом. В этом сезоне было множество позитивных моментов: стабильность команды, уровень игры в целом. К концу сезона мы подходим с уверенностью в своих силах и смело смотрим в будущее.