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Чеснаков и Ткачук продлили контракты с Ворсклой

Капитан клуба подписал трехлетнее соглашение, договор вице-капитана составлен по схеме «1+1»

  • 10.05.2017 17:16
  • 224 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Друзья в жизни и одноклубники на поле, капитан Владимир Чеснаков и вице-капитан «Ворсклы» Андрей Ткачук согласились продолжить и в дальнейшем выступать за главную команду Полтавы.

В главном офисе клуба вице-президент ворсклян Олег Лысак, главный юрисконсульт Артур Грицюк, а также дуэт игроков согласовали все тонкости новых соглашений, после чего состоялось подписание официальных бумаг. Воспитанник полтавского футбола Владимир Чеснаков будет играть в футболке родного клуба последующие три года, а Ткачук поставил свою подпись под соглашением по схеме «1+1».

Руководство футбольного клуба «Ворскла» благодарит ребят за их понимание во всех составляющих новых контрактов, желая результативного футбола на радость полтавским ценителям игры номер один.

Источник — ФК Ворскла

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Комментарии
    Сергей Бук
      Сергей Бук, 10.05.2017 17:58
    -2
    Такое дно, негде норм контрактов не найдет, как в Ворскле.
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    WADO 1976
      WADO 1976, 10.05.2017 18:02
    +1
    Молодцы ,пацаны ! Не в деньгах счастье !
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