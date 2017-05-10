Чеснаков и Ткачук продлили контракты с Ворсклой

Друзья в жизни и одноклубники на поле, капитан Владимир Чеснаков и вице-капитан «Ворсклы» Андрей Ткачук согласились продолжить и в дальнейшем выступать за главную команду Полтавы.

В главном офисе клуба вице-президент ворсклян Олег Лысак, главный юрисконсульт Артур Грицюк, а также дуэт игроков согласовали все тонкости новых соглашений, после чего состоялось подписание официальных бумаг. Воспитанник полтавского футбола Владимир Чеснаков будет играть в футболке родного клуба последующие три года, а Ткачук поставил свою подпись под соглашением по схеме «1+1».

Руководство футбольного клуба «Ворскла» благодарит ребят за их понимание во всех составляющих новых контрактов, желая результативного футбола на радость полтавским ценителям игры номер один.