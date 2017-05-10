Анатолий ТИМОЩУК: «Мне очень комфортно в Санкт-Петербурге»

Экс-игрок сборной Украины Анатолий Тимощук не так давно вошел в тренерский штаб питерского «Зенита», который тренирует Мирча Луческу. Специалист ответил на вопросы болельщиков, поделившись ожиданиями от своей тренерской карьеры.

— Анатолий, каковы ваши первые впечатления от работы в новой для себя роли?

— Мне интересно, как выглядит футбол с тренерской точки зрения, нравится участвовать в тренировочном процессе — пусть уже и не играть, но продолжать заниматься любимым делом.



— Каковы ваши взаимоотношения с Мистером? Вы ведь давно с ним знакомы.

— Мы всегда хорошо общались, без каких-либо проблем. Когда встречались с Мистером после того, как я ушел из «Шахтера», всегда тепло беседовали. Последнее время мы тоже всегда были на связи. Когда люди говорят на футбольном языке, они всегда поймут друг друга. Перед такой командой, как «Зенит», стоят только самые высокие задачи, и мы сообща должны идти к их решению.



— Во главе какой команды вы видите себя через 3 года?

— Сейчас для меня главное — начать свой путь в работе тренером. Я окончил курсы, получил лицензию. Изучать тренерское дело в теории было интересно, но теперь настало время для практического применения знаний — необходимо пропустить через себя все то, что я узнал. Мне интересно работать с коллективом, тем более в «Зените» много ребят, с которыми я играл и которых хорошо знаю и понимаю. Если говорить о будущем, всегда хочется работать в клубе, который ставит перед собой самые высокие задачи, который верит в тебя, в твою футбольную философию. Без преувеличения «Зенит» — одна из команд, которая подходит под эти параметры.

— Анатолий вы прекрасный игрок, настоящий лидер и профи. Сложно ли убить в себе футболиста? Наверняка тянет на поле?

— Да я и не заканчивал с футболом! Продолжаю играть для себя, для поддержания формы, да и во многих упражнениях на тренировках принимаю участие.



— Влияете ли вы на обстановку в раздевалке «Зенита»?

— В первую очередь, моя задача — помочь парням, чтобы они получали удовольствие от тренировок и радовали своей игрой болельщиков. Тренеры должны доносить свои идеи до футболистов, но самое главное, каждый из нас сам должен осознавать, в каком городе и в какой команде он находится. В таких больших клубах, как «Зенит», где собраны отличные футболисты, где высокий уровень конкуренции, могут возникать какие-то рабочие моменты, споры, но у нас есть условия для того, чтобы все в команде были счастливы.



— Как вам новый стадион? Сожалеете, что не успели на нем сыграть?

— В данной ситуации больше радости. У болельщиков появилась возможность поддерживать любимую команду в максимально комфортных условиях. «Зенит» же должен делать все, чтобы люди получали удовольствие не только от арены, но и от игры. Сожаление от того, что не успел здесь сыграть, — мелочь по сравнению с теми эмоциями, которые ты можешь подарить людям на таком стадионе.

— Стал ли Петербург родным для вас?

— Санкт-Петербург — особенный город, я очень комфортно чувствую себя здесь, абсолютно во всех аспектах, не только в плане футбола.



— Какие цели ставите перед собой, завершив карьеру игрока?

— Цели у меня всегда максимальные. Не важно, о чем идет речь. Где бы я ни играл, где бы ни работал, я всегда стремлюсь к победе. Сейчас главная цель — отдавать себя футболу, добиваться результата, радуя тех, кто переживает за «Зенит».