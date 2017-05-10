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Сергей РАФАИЛОВ: «Задолженность? В Заре все нормально»

Генеральный директор луганского клуба утверждает, что в команде нет проблем с выплатой зарплат

  • 10.05.2017 16:52
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ФК Заря. Сергей Рафаилов
© ФК Заря. Сергей Рафаилов

На днях появилась информация о том, что игроки «Зари» в последний раз получали заработную плату еще в январе, а ветераны клуба не видят денег уже на протяжении долгих восьми месяцев. Ситуацию прокомментировал генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов.

- Задолженность? Спросите об этом у самого Бурбаса, откуда он взял такую информацию. Я не знаю такого журналиста. Дела в «Заре» обстоят нормально. В клубе есть задержки, которые сформировались несколько лет назад, точнее, с началом войны на Востоке Украины. Сейчас игроки получают зарплату каждый месяц.

Луганская «Заря» занимает третью позицию в турнирной таблице УПЛ. В активе подопечных Юрия Вернидуба 42 балла. «Черно-белые» на три очка опережают «Олимпик», который расположился на четвертой строчке.

Источник — Footboom

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