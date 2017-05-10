Гол Мбаппе сорвал рекорды Ювентуса и Буффона

Гол Килиана Мбаппе во вторник не помог «Монако» в борьбе за путевку в финал Лиги чемпионов УЕФА, однако положил конец сухим сериям Джанлуиджи Буффона и «Ювентуса» в текущем розыгрыше главного еврокубка.

До этого Буффон в последний раз пропускал в рамках Лиги чемпионов на девятой минуте выездного матча пятого тура против «Севильи» (3:1), который состоялся 22 ноября. В заключительном поединке группы против загребского «Динамо» (2:0) ворота туринцев защищал Нето. Буффон вернулся в «рамку» в плей-офф, не пропустив в обеих встречах с «Порту» и «Барселоной», а также в гостях у «Монако».

Гол Мбаппе на 69-й минуте прервал сухую серию Буффона на отметке в почти 10 часов игрового времени. По этому показателю чемпион мира-2006 вышел на пятое место в истории Лиги чемпионов, а лидирует по-прежнему немец Йенс Леманн, который не пропускал за «Арсенал» 853 минуты с 18 октября 2005 года по 13 сентября 2006-го.

К перерыву «Ювентус» вышел на третье место по продолжительности сухой серии в Лиге чемпионов, а во втором тайме обошел еще и достижение «Челси» (686 минут) образца сезона 2007/08. В итоге черно-белые не пропускали в турнире 690 минут, уступая теперь только «Арсеналу» (995 в сезоне 2005/06).

Выездной матч с «Монако» стал для «бьянконери» шестым подряд без пропущенных голов. По данному показателю чемпиона Италии опережают только «Арсенал» (10 в сезоне 2005/06) и «Милан» (семь в сезоне 2004/05).

Кроме того, ответная встреча с «Монако» стала для Буффона 101-м матчем в Лиге чемпионов и 150-м - в клубных турнирах УЕФА в целом. Ранее столь почетной отметки достигли всего девять человек, включая вратарей Икера Касильяса и Пепе Рейну.

Самые продолжительные сухие серии в Лиге чемпионов - минуты

Вратари

853: Йенс Леманн («Арсенал», 18.10.2005 - 13.09.2006)

737: Кейлор Навас («Реал», 26.11.2014 - 06.04.2016)

658: Эдвин ван дер Сар («Аякс», 27.09.1995 - 03.04.1996)

623: Дида («Милан», 02.11.2004 - 04.05.2005)

600: Джанлуиджи Буффон («Ювентус», 22.11.2016 - 09.05.2017)

Клубы

995: «Арсенал» (27.09.2005 - 17.05.2006)

690: «Ювентус» (22.11.2016 - 09.05.2017)

686: «Челси» (03.10.2007 - 02.04.2008)

658: «Аякс» (27.09.1995 - 03.04.1996)

623: «Милан» (02.11.2004 - 04.05.2005)

Самые продолжительные сухие серии в Лиге чемпионов - матчи

10: «Арсенал» (18.10.2005 - 25.04.2006)

7: «Милан» (24.11.2004 - 26.04.2005)

6: «Аякс» (18.10.1995 - 20.03.1996)

6: «Челси» (24.10.2007 - 05.03.2008)

6: «Ювентус» (07.12.2016 - 03.05.2017)

6: «Панатинаикос» (01.11.1995 - 03.04.1996)

Больше всего матчей в клубных турнирах УЕФА

175: Икер Касильяс («Реал», «Порту»)

174: Паоло Мальдини («Милан»)

173: Хави Эрнандес («Барселона»)

163: Кларенс Зеедорф («Аякс», «Реал», «Интернационале», «Милан»)

161: Рауль Гонсалес («Реал», «Шальке-04»)

160: Хавьер Дзанетти («Интернационале»)

159: Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»)

155: Пепе Рейна («Барселона», «Вильяреал», «Ливерпуль», «Наполи», «Бавария»)

150: Джанлуиджи Буффон («Парма», «Ювентус»)

150: Джейми Каррагер («Ливерпуль»)