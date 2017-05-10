ФК Скала: «Наша команда ніколи не брала участі у договірних матчах»

Матч 29-го туру першої ліги України «Скала» – «Суми» підозрюється у договірному характері. Ще до старту поєдинку на перемогу «Сум» поставили близько 26-ти тисяч доларів. Цьому матч попав під додатковий нагляд комітету з етики та чесної гри ще до його початку.

«Суми» перемогли «Скалу» 4:0, й голова комітету з етики і чесної гри Франческо Баранка заявив, що по цьому матчу буде відкрито справу.

«Скала» обурилась щодо цієї події і на своєму офіційному сайті вивісила відкрите письмо, де заперечує свою участь у договірних матчах.

«Перед матчем 29-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги між «Скалою» та ПФК «Суми» на сайтах Football24.ua та sportarena.com з`явилася з посиланням на Комітет з етики та чесної гри ФФУ інформація про те, що цей поєдинок може бути договірним - на матч були зроблені ставки на перемогу команди із Сум. Весь колектив ФК «Скала», довідавшись про звинувачення, був здивований і вражений, адже стрийська команда ніколи не брала і не братиме участі у подібних ганебних явищах, якими є «договорняки». Мало того, наш клуб систематично висловлюється і бореться за викорінення таких явищ з українського футболу. Через необґрунтовані і нічим крім голослівних заяв не підкріплені звинувачення, гравці «Скали» вийшли на гру проти команди з Сум у подавленому стані, який і до цього був не найкращим внаслідок восьми поспіль поразок у весняній частині змагань. Через це молоді футболісти нашої команди, середній вік якої є 19,1 року, грали нервово і припускалися багатьох помилок, що і позначилося на кінцевому результаті зустрічі.

До речі, це не перше звинувачення у весняній частині, коли «Скалу» підозрюють у нечесній грі. Так у матчі 25-го туру в Тернополі також перед грою здійнявся галас про те, що «Скала» «здасть» гру ФК «Тернопіль». Адже в букмекерських конторах на цей поєдинок поставили приблизно 70 тисяч в американській валюті. Однак у тому матчі тернополяни перемогли завдяки результативній помилці, яку, на нашу думку, допустив лайнсмен з Кривого Рогу Максим Левченко - на 49-й хвилині поєдинку він підказав арбітру, що м’яч після удару головою тернополянина Юрія Захарківа перетнув лінію воріт, хоча спочатку ні арбітр, ні гравці ФК «Тернопіль» не реагували на взяття воріт. І справді, як міг побачити лайнсмен перетнув чи не перетнув м’яч лінію воріт, коли йому візуально заважав воротар «Скали», вибиваючи м’яч з ближнього кута? Олег Білик своїм тілом перекривав видимість епізоду, тому лайнсмен просто фізично не міг бачити чи перетнув м’яч лінію воріт. Максим Левченко після гри на запитання від головного тренера «Скали» відповів, що він гол бере на себе. Можливо, на його рішення вплинула висока ставка на цю гру? Відповідь на це питання ми чекаємо й досі…

У зв’язку з цим наш клуб звертається до Вас, пане Баранка, надати докази провини гравців «Скали» щодо висловлених звинувачень у нечесній, як нам приписують грі. Піаритись і ловити на ділі справжніх порушників це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Ми ж у свою чергу категорично заперечуємо всі ці звинувачення і готові нести відповідальність у разі доведення нашої провини. В іншому випадку ми чекаємо вибачень і спростування інформації, яка ганьбить ім`я і кидає тінь на репутацію найстарішого в Україні клубу, заснованого 1911 року», – йдеться в письмі.