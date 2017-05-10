Андрей ПАВЕЛКО: «В ФИФА будем отстаивать интересы Украины»

Впервые в дисциплинарных органах высшего футбольного органа Европу может представить Украина. О привилегиях от этого нашем государств рассказал Андрей Павелко.

Стало известно, что по рекомендации президента УЕФА Александера Чеферина совет ФИФА предложил избрать президента ФФУ Андрея Павелко в состав своего дисциплинарного комитета. Предложение Чеферин завтра еще поддержать Конгресс ФИФА, и тогда впервые в дисциплинарных органах высшего футбольного органа Европу будет представлять Украина.

- Это очень почетно и очень ответственно. Я хочу сказать точно, что это говорит об очень большом доверии со стороны Александера Чеферина и УЕФА. Если на Конгрессе через два дня решение, которое сегодня уже принято Советом ФИФА, будет одобрено, то в следующие 4 года в Дисциплинарном комитете будет представитель от Украины. Я надеюсь, мы сделаем это очень достойно и качественно, и касательно реформ, которые будут происходить в стенах УЕФА и ФИФА, мы, конечно же, будем отстаивать интересы как Украины, так и нашей европейской футбольной семьи.

- Это большая ответственность…

- Да, это впервые в истории… Такого еще не было, чтобы Европу в высшем органе футбольного правосудия представляла Украина. Это очень почетно, но также – очень большая ответственность. Еще раз хочу подчеркнуть, что очень благодарен Александеру Чеферину за такое доверие. Уверен, что мы не подведем.