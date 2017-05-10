Александр ХАЦКЕВИЧ: «С Ротанем – это были эмоции»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Беларуси вспомнил, как в бытность игроком участвовал в драках на футбольном поле и за его пределами.

— А что сейчас Хацкевич-тренер скажет о Хацкевиче-игроке, который воспитывал одноклубника Деметрадзе или днепрянина Ротаня? Ваша жена, к слову, тогда спросила, зачем, мол, мальчика обидел.

— С Ротанем — это эмоции. Исключительно! Что же касается Деметрадзе, то сейчас могу сказать, что в какой-то момент он повел себя неправильно по отношению к обслуживающему персоналу базы, пришлось объяснить парочку вещей. Хорошо, что Каха Каладзе помог. В общем, провели разъяснительную работу с младшим товарищем. Вроде получилось.

— Кого-то еще воспитывали в команде?

— В то время у нас был один воспитатель. Валерий Васильевич прямо говорил, что ему в команде достаточно одного тренера.

— А как же Олег Лужный? Он ведь мог и по печени в раздевалке дать?

— Всякое бывало. Мог и по печени, если по делу. Главное, чтобы подобное поведение не переходило определенную грань и не входило в систему. А так в мужском коллективе всякое случалось.