Александр ХАЦКЕВИЧ: «С Ротанем – это были эмоции»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Беларуси вспомнил, как в бытность игроком участвовал в драках на футбольном поле и за его пределами.
— А что сейчас Хацкевич-тренер скажет о Хацкевиче-игроке, который воспитывал одноклубника Деметрадзе или днепрянина Ротаня? Ваша жена, к слову, тогда спросила, зачем, мол, мальчика обидел.
— С Ротанем — это эмоции. Исключительно! Что же касается Деметрадзе, то сейчас могу сказать, что в какой-то момент он повел себя неправильно по отношению к обслуживающему персоналу базы, пришлось объяснить парочку вещей. Хорошо, что Каха Каладзе помог. В общем, провели разъяснительную работу с младшим товарищем. Вроде получилось.
— Кого-то еще воспитывали в команде?
— В то время у нас был один воспитатель. Валерий Васильевич прямо говорил, что ему в команде достаточно одного тренера.
— А как же Олег Лужный? Он ведь мог и по печени в раздевалке дать?
— Всякое бывало. Мог и по печени, если по делу. Главное, чтобы подобное поведение не переходило определенную грань и не входило в систему. А так в мужском коллективе всякое случалось.
Источник — zbirna.com
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