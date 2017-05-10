Динамо сыграет с Олимпиком на стадионе Динамо имени Лобановского

Тобто шахта яка зним не підписала контракт по твоєму гнила?

Вы какие то мудочеловеки!! воно Вам надо писатьпро игроков чушь, Гладкии очень интелегентный чел...

Никуда он не уйдет, очередные качели. Денег за него таких, как хочет Суркис никто не даст.

варіант запрошення у фенербахче ярмоленка і коноплянки розглядається уже давно

обострение по Ярмоленко продолжаеться. Уже давно известно что он никогда никуда не уйдёт, зачем п...