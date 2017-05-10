Динамо сыграет с Олимпиком на стадионе Динамо имени Лобановского

Поединок 29-го тура Лиги Пари-Матч «Олимпик» (Донецк) - «Динамо» (Киев) состоится в Киеве 13-го мая, в субботу. Начало в 17:00.
Местом проведения встречи станет стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского, являющийся домашней ареной для клуба из Донецка в весенней части нынешнего сезона.
Для «Динамо», напротив, грядущий поединок станет первым в нынешнем сезоне на некогда родной арене.
Источник — ФК Динамо Киев
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