Роман БЕЗУС: «Реал своего не упустит»

Полузащитник «Сент-Трюйдена» Роман Безус поделился ожиданиями от второго матча полуфинала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом».

«Поставлю на победу «Атлетико» — 2:1. Все-таки это дерби, поэтому неважно, как завершилась первая игра, — тут будет настоящая бойня. Мне кажется, что «матрасники» на этот раз сыграют более агрессивно, на своем поле они всегда выглядят хорошо. Но «Реал», конечно, своего уже не упустит», – считает Безус.

В первом поединке «Реал» взял верх над «Атлетико» со счетом 3:0.