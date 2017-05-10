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Роман БЕЗУС: «Реал своего не упустит»

Украинский хавбек «Сент-Трюйдена» дал прогноз на второй матч «сливочных» против «Атлетико»

  • 10.05.2017 15:48
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voetbalprimeur.be. Роман Безус
© voetbalprimeur.be. Роман Безус

Полузащитник «Сент-Трюйдена» Роман Безус поделился ожиданиями от второго матча полуфинала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом».

«Поставлю на победу «Атлетико» — 2:1. Все-таки это дерби, поэтому неважно, как завершилась первая игра, — тут будет настоящая бойня. Мне кажется, что «матрасники» на этот раз сыграют более агрессивно, на своем поле они всегда выглядят хорошо. Но «Реал», конечно, своего уже не упустит», – считает Безус.

В первом поединке «Реал» взял верх над «Атлетико» со счетом 3:0.

Источник — zbirna.com

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