Полузащитник Баварии получил перелом ключицы во время вылазки в горы

Для футболиста «Баварии» Хави Мартинеса сезон досрочно подошел к концу: в воскресенье 28-летний испанец во время вылазки в горы у себя на родине получил перелом левой ключицы. В Мюнхене он был прооперирован профессором Гансом Гертляйном.
Помимо Мартинеса в оставшихся двух матчах сезона (с «Лейпцигом» и «Фрайбургом») не примут участия травмированные Мануэль Нойер и Свен Ульрайх.
Источник — ФК Бавария
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