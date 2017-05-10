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Полузащитник Баварии получил перелом ключицы во время вылазки в горы

Для Хави Мартинеса сезон уже закончен

  • 10.05.2017 15:30
  • 696 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Бавария. Хави Мартинес
© ФК Бавария. Хави Мартинес

Для футболиста «Баварии» Хави Мартинеса сезон досрочно подошел к концу: в воскресенье 28-летний испанец во время вылазки в горы у себя на родине получил перелом левой ключицы. В Мюнхене он был прооперирован профессором Гансом Гертляйном.

Помимо Мартинеса в оставшихся двух матчах сезона (с «Лейпцигом» и «Фрайбургом») не примут участия травмированные Мануэль Нойер и Свен Ульрайх.

Источник — ФК Бавария

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Комментарии
    Пионер
    Пионер, 10.05.2017 16:32
    0
    У себя на родине тоесть в Испании? С Испании летел в Мюнхен со сломаной ключицей?
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