Гари КЭХИЛЛ: «Каждый хочет эту игру больше всего на свете»

Гари Кэхилл утверждает, что игроки «Челси» настроены обыграть «Вест Бромвич» в пятничном матче АПЛ. Эта победа гарантирует «синим» второй чемпионский титул за последние три года.

В понедельник вечером «синие» уверенно переиграли «Мидлсбро» (3:0), который в итоге вылетел из АПЛ. Для чемпионства в трех оставшихся матчах «Челси» осталось набрать три очка.

Диего Коста, Маркос Алонсо и Неманья Матич забили по мячу в ворота «Боро» на «Стэмфорд Бридж», а команда Антонио Конте доминировала всю встречу. Гари Кэхилл объясняет, почему игроки «синих» положительно настроены в настоящий момент.

«Это ещё один матч. У нас осталось два домашних матча и один на выезде, поэтому мы в очень хорошем положении сейчас, – говорит защитник «Челси». – Нам просто нужно получить удовольствие от этого. После результата «Тоттенхэма» (в прошлом туре), естественно, командный дух был высоким на тренировках, и все были на подъеме».

«Все вышли на поле и получали удовольствие, давление немного снизилось, хотя могут возникнуть трудности, если расслабляешься и не делаешь работу должным образом. Игроки сделали своё дело в матче с «Боро», создавали момент за моментом, и теперь нам нужно провести ещё один матч».

«Сейчас я доволен больше, чем одну или две недели назад, когда было по-настоящему тяжело. Мы и «Тоттенхэм» синхронно побеждали, поэтому ощущалось давление. Давление по-прежнему присутствует, потому что нам необходимо выиграть еще один матч в трех оставшихся встречах, но, с учетом нашего уровня игры, у нас нет причин, чтобы не быть уверенными в своих силах. Мы по-прежнему все делаем правильно, без всякой самоуспокоенности. Мы работаем в том же ключе, и я знаю, что мы будем готовиться к матчу таким же образом. Каждый хочет эту игру больше всего на свете, так что подавайте её сюда, мы с нетерпением ждём этого матча».

«В гостях у «Вест Брома» будет сложный матч, как и всегда. Там никогда не бывает комфортно, мы должны знать об этом, но мы с нетерпением ждем этого матча, чтобы сделать свою работу».

Кэхилл считает, что команде может пойти на пользу опыт двухлетней давности, когда «синие» завоевали чемпионский титул за три тура до окончания чемпионата.

«Все выглядит похоже. В прошлый раз мы выиграли титул довольно рано, и один из матчей после этого мы проводили на выезде с «Вест Бромвичем». В той игре Сеска удалили с поля».

«Вероятно, в прошлый раз была более комфортная ситуация, но чемпионская гонка подразумевает то же самое. Всегда будет часть сезона, когда тебе будет тяжело, когда соперники оказывают на тебя давление, а ты должен побеждать».

«В этот раз имеющийся у нас опыт пойдет нам на пользу. Мы находимся в хорошем положении, и если бы мы упустили такой шанс, мы были бы просто раздавлены».

В концовке матча с «Мидлсбро» Давида Луиса заменил Джон Терри, которого шумно встретили болельщики, скандирующие его имя и отмечающие каждое его касание мяча.

Когда Терри появился на поле, Кэхилл передал ему капитанскую повязку.

«Я предложил ему надеть повязку в предыдущем матче, когда он появлялся на поле, но иногда он немного суеверен, и он не захотел её брать, что было довольно справедливо. Естественно, он капитан клуба и заслуживает право носить повязку. Было приятно увидеть его на поле».