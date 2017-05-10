Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Жду интриги в матче Атлетико и Реала»

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский поделился ожиданиями от ответного поединка 1/2 финала лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом».
«Жду интересной игры и интриги. Хозяевам нужен быстрый гол — тогда может случиться всякое. Для них это будет принципиальный поединок, несмотря на счет первого матча. Дома Атлетико всегда играет очень хорошо, поэтому Реал пусть не расслабляется. Впрочем, в финал команда Зинедина Зидана выйдет наверняка (счет будет 3:1), а вот там, думаю, она проиграет Ювентусу…», – отметил Малиновский.
В первом матче «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 3:0.
Источник — zbirna.com
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