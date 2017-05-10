Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Жду интриги в матче Атлетико и Реала»

Мог бы и на большую сумму заключить) руководство всё-равно вряд ли поверило бы в такое развитие с...

Да уж, Гладким сильно Палкину нос утерёшь! Разве что после игры на Суперкубок Украины, когда Дин...

Не знаю как на всех но на тебя точно какашек не хватит

Это ты про ракицкого или про тайсона?

Ну по такой логике у тебя менталитет чайки ,летать над головами и срать на всех !!!

Тупое существо СЕМеРАМИД, если бы у тебя память не обнулялась каждый лень, то ты бы помнило, что ...

Утибозимой Черт, я доволен я достиг высшей точки Дзен меня любят, узнают и уважают ...

Дура восточная!Как же ты могла слышать, если у тебя менталитет крота и в ушах твоих земляные проб...

Шо ? Опять ?

И вообще, не пойму, почему это болелы Шахты так разволновались вопросом: уйдёт ли Ярмола в Вален...