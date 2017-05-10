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Геннадій ОРБУ: «Відеоповтори ввели вже всі нормальні види спорту»

Залишився один футбол, вважає спеціаліст

  • 10.05.2017 14:52
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ФК Шахтер Донецк. Геннадий Орбу
© ФК Шахтер Донецк. Геннадий Орбу

Екс-гравець «Шахтаря» і збірної України про введення відеоповторів для арбітрів.

- Вже всі нормальні види спорту ввели відеоповтори для суддів: теніс, хокей, волейбол, баскетбол. Залишився один футбол. Це дуже потрібна річ. Бо через ці помилки, зафіксовані неіснуючі офсайди і навпаки, помилково призначені пенальті, тренери втрачають роботу. Більше того, вони працюють даремно, бо вся їхня робота перекреслюється чужими помилками. Тому це буде плюс і для тренерів, і для футболістів, і для футболу загалом», - сказав Геннадій Орбу.

Источник — ПлюсСпорт

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