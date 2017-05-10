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FutbolArena: Фенербахче готов выложить €20 миллионов за Ярмоленко

Турецкий клуб всерьез нацелен на вингера киевского «Динамо»

  • 10.05.2017 15:03
  • 1464 просмотров
  • 11 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Стамбульский «Фенербахче» заинтересован в покупке 27-летнего вингера «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленко. Ближайшим летом турецкий клуб готов заплатить за украинского игрока €20 миллионов евро.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» 30 матчей во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.

Контракт Ярмоленко с «Динамо» рассчитан до лета 2020-го года. Также к футболисту проявляет интерес испанская «Валенсия».

Источник — FutbolArena

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Куда перейдет Андрей Ярмоленко?
  • 58.7% (27)
    1. Он никогда не уйдет из Динамо
  • 19.57% (9)
    2. Англия
  • 15.22% (7)
    3. Турция
  • 6.52% (3)
    4. Испания
  • 0% (0)
    5. Италия
Проголосовали — 46 Результаты опроса
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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 10.05.2017 15:33
    +1
    Езжай в Валенсию,нафиг тебе эти турки,там чемпионат сильнее!!!
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    WADO-1976
      WADO-1976, 10.05.2017 15:36
    +2
    В "новости" про Валенсию писалось что Динамо готово расстаться с Ярмоленком за 15 ,а тут вдруг Фенербахче 20 дает ! С чего бы это ?
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    Юрий Сизов
      Юрий Сизов, 10.05.2017 15:47
    -2
    Это все или журналистские фейки или турецкие понты. Никто его за такую сумму не купит - не стоит Ярмола этого. Да и Валенсия не заплатит за него 15 мнн., хотя в Испании он мог бы додать и превратиться в европейскую звездочку. Это трансферное окно последний его шанс.
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    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 10.05.2017 15:49
    0
    WADO-1976, 10.05.2017 15:36
    В "новости" про Валенсию писалось что Динамо готово расстаться с Ярмоленком за 15 ,а тут вдруг Фенербахче 20 дает ! С чего бы это ?

    Неужели не понял: Ярмоленко ждёт приглашение из Китая за 50 млн. где уже накосил бабла Тейшера. Тейш - это уже вчерашний день по КИТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ, поэтому им надо свежая славянская струя, а бразильца в расход на дрова.
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    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 10.05.2017 16:04
    -1
    А Фенербахче об этом знает?
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    adekvatenko
      adekvatenko, 10.05.2017 16:09
    +3
    SEMIRAMID, 10.05.2017 15:49
    WADO-1976, 10.05.2017 15:36
    В "новости" про Валенсию писалось что Динамо готово расстаться с Ярмоленком за 15 ,а тут вдруг Фенербахче 20 дает ! С чего бы это ?

    Неужели не понял: Ярмоленко ждёт приглашение из Китая за 50 млн. где уже накосил бабла Тейшера. Тейш - это уже вчерашний день по КИТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ, поэтому им надо свежая славянская струя, а бразильца в расход на дрова.
    А як же "топ-клуб" ?
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    K1C1
      K1C1, 10.05.2017 16:25
    +1
    Какие новости про Ярмолу завтра будут?
    Сампдория? Лестер? Боруссия?
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    alexbil
      alexbil, 10.05.2017 16:34
    0
    В опросе не хватает такого варианта " Кто больше даст,туда Суркис его и отдаст" )
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    Brian10
      Brian10, 10.05.2017 16:46
    0
    обострение по Ярмоленко продолжаеться. Уже давно известно что он никогда никуда не уйдёт, зачем писать слухи?
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    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 10.05.2017 16:49
    0
    варіант запрошення у фенербахче ярмоленка і коноплянки розглядається уже давно
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    qwerty197111
    online
      qwerty197111, 10.05.2017 16:55
    0
    Никуда он не уйдет, очередные качели. Денег за него таких, как хочет Суркис никто не даст.
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