FutbolArena: Фенербахче готов выложить €20 миллионов за Ярмоленко

Стамбульский «Фенербахче» заинтересован в покупке 27-летнего вингера «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленко. Ближайшим летом турецкий клуб готов заплатить за украинского игрока €20 миллионов евро.
В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» 30 матчей во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.
Контракт Ярмоленко с «Динамо» рассчитан до лета 2020-го года. Также к футболисту проявляет интерес испанская «Валенсия».
Источник — FutbolArena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Неужели не понял: Ярмоленко ждёт приглашение из Китая за 50 млн. где уже накосил бабла Тейшера. Тейш - это уже вчерашний день по КИТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ, поэтому им надо свежая славянская струя, а бразильца в расход на дрова.
В "новости" про Валенсию писалось что Динамо готово расстаться с Ярмоленком за 15 ,а тут вдруг Фенербахче 20 дает ! С чего бы это ?
Неужели не понял: Ярмоленко ждёт приглашение из Китая за 50 млн. где уже накосил бабла Тейшера. Тейш - это уже вчерашний день по КИТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ, поэтому им надо свежая славянская струя, а бразильца в расход на дрова.
Сампдория? Лестер? Боруссия?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.