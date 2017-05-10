FutbolArena: Фенербахче готов выложить €20 миллионов за Ярмоленко

Стамбульский «Фенербахче» заинтересован в покупке 27-летнего вингера «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленко. Ближайшим летом турецкий клуб готов заплатить за украинского игрока €20 миллионов евро.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» 30 матчей во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.

Контракт Ярмоленко с «Динамо» рассчитан до лета 2020-го года. Также к футболисту проявляет интерес испанская «Валенсия».