Рябоконь обскакал Вирта. Обзор 29-го тура Первой лиги

Пошла третья неделя отпуска Владимира Мазяра «по семейным обстоятельствам». До какого числа он продлится, неизвестно. А вот трехматчевая дисквалификация, наложенная на него КДК ФФУ, истекла в отчетном туре. В эти полторы декады событий произошло немало, и не все из них радостные для клуба.

Мазяра, как известно, подменял Юрий Вирт, не проиграл ни одного из трех поединков, но задачу-минимум провалил: на сегодняшний день «Верес» не выходит в УПЛ, поскольку откатился на третью позицию в таблице.

Хотя стартонул и.о. удачно, с двух побед. Главный конкурент «Десна» тогда ничейно оступилась в матче с «Сумами» (0:0), и ровенцы вернули себе второе пропускное в УПЛ место. Но ненадолго, в минувшем 29-м туре уже сами споткнулись, а «Десна» выиграла. В матче с одиннадцатой командой чемпионата «Оболонью-Бровар» феерил защитник пивоваров Константин Коваленко. Под конец первого тайма он отличился автоголом, а уже под занавес всего матча отметился и в воротах хозяев, спасая свою команду от поражения.

Отметим, что накануне поединка кардинально обновился тренерский штаб (и это в отсутствие главного тренера-отпускника!). Ушли Богдан Есып, Роман Пасичниченко и Эдуард Столбовой, пришли Александр Зотов, Тарас Гребенюк и Николай Лапко. Как видим, перемены на переправе к добру не привели.

«Десна» же выходила на матч против «Горняка-Спорт», уже зная результат матча в Ровно, так как играла на два часа позже. В случае победы у черниговцев был реальный шанс вернуться на вторую позицию, и они им воспользовалась сполна. В этой встрече все сыграло против команды из Горшних Плавней: они пропустили на финише первого тайма, в начале второго был удален их игрок, в компенсированное к матчу время красную получил второй футболист, а уже на последних секундах в их ворота влетел еще один мяч, причем от своего же.

Уверенно рвется обратно в Премьер-лигу «Ильичевец», который там, скорее всего, будет именоваться уже ФК «Мариуполь». Пока же команда Александра Севидова съездила в гости к «Буковине». Черновицкий коллектив весной показывал довольно неплохие результаты, но вот в двух последних матчах забуксовал, проиграв всухую «Полтаве» (0:2) и «Оболони-Бровар» (0:1). Продлилась серия и в матче с «Ильичевцем» — 0:2.

После поражения в прошлом туре от мариупольцев (0:2) «Гелиос» реабилитировался в матче против «Николаева». Полуфиналист Кубка Украины ведет отчаянную борьбу за право остаться в первой лиге, каждое очко для команды Руслана Забранского на вес золота, но в поединке с харьковчанами разжиться ими не удалось из-за дубля Сергея Кравченко. После матча Забранский в сердцах отметил, что проиграли клубу, который «давным-давно должен был быть в Премьер-лиге».

Неважно идут дела у теперь уже пятого «Колоса», в этом туре его обогнали как раз «солнечные». После поражения от «Горняка-Спорт» в 27-ом туре (1:3) коваливцы не могут выиграть в двух матчах подряд, на сей раз они потеряли очки в матче с «Арсеналом».

Осечкой «Николаева» воспользовались 16-е в таблице «Сумы». Как и их соперник, «Скала», они уже 15 матчей кряду не знали вкуса побед. Сумчанам удалось разгромить стрыйскую команду, прервать свою серию и продолжить чужую. Эта победа позволила команде Анатолия Безсмертного подобраться к «Николаеву» на расстояние двух очков. Правда, радость от победы омрачилась заявлением председателя Комитета по этике и честной игры ФФУ Франческо Баранки, он пообещал «открыть дело по этому матчу», причем о подозрениях в «нечестности» поединка общественность была предупреждена задолго до стартового свистка. Что касается стрыйского коллектива, то он как и «Тернополь» уверенно продолжает терять шансы на то, чтобы остаться в дивизионе.

Свой домашний матч против «Нефтяника-Укрнефть» нестабильный «Черкасский Днепр» провел в Ахтырке, так в Черкассах взялись за восстановление стадиона. По сути, выездной поединок подопечные Вадима Евтушенко выиграли, и благодаря этому теперь дышат в спину ахтырскому коллективу, расстояние между ними четыре очка.

Матч аутсайдера «Тернополя» и середняка «Полтавы» был интересен по нескольким причинам. Во-первых, у обеих команд новые наставники. Петр Бадло возглавил «Тернополь», а Владимир Прокопиненко «Полтаву». Во-вторых, хозяева не могли забить уже в четырех турах кряду, а полтавчане весной — одни из лучших в лиге именно в выездных матчах, 12 очков из 12 возможных взято в гостях. Здесь серии обеих команд также продолжились.

В заключительном матче тура «Авангард» встречался с «Ингульцом». Команда из села Петрово борется за сохранение прописки в лиге, «Авангард» уверенно идет в середине таблицы, и спокойно доводит сезон до конца. Краматорцы играли дома и, возможно, выступали фаворитом, но «Ингулец» в весенней части выиграл все три свои выездные матча с разницей мячей 5—0. Развить успех не удалось, команды расписали мировую — 1:1.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

8 мая, понедельник

«Тернополь» — «Полтава» — 0:1

Гол: Трояновский, 38.

Удаление: Кухарский (Т), 47.

«Верес» — «Оболонь-Бровар» — 1:1

Гол: Коваленко, 40 автогол — Коваленко, 90.

«Скала» — «Сумы» — 0:4

Голы: Захаревич, 27, 68, Богачев, 78, Олийнык, 83.

Удаления: Билоус, 76 — Яровенко, 72.

«Черкасский Днепр» — «Нефтяник-Укрнефть» — 1:0

Гол: Тарасенко, 76.

Удаление: Зайчук (Н), 78.

«Буковина» — «Ильичевец» — 0:2

Голы: Фомин, 21, Кисиль, 90+2 пенальти.

«Колос» — «Арсенал» — 1:1

Голы: Задоя, 10 — Насими, 70.

«Десна» — «Горняк-Спорт» — 2:0

Гол: Чепурненко, 44, Коваленко, 90+4 автогол.

Удаления: Курелех (Г), 51, Сахневич (Г), 90+2.

«Гелиос» — «Николаев» — 2:0

Голы: С. Кравченко, 15, 66.

9 мая, вторник

«Авангард» — «Ингулец» — 1:1

Голы: Малыш, 3 — Ситчинава, 13.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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