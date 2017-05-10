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Фенербахче планирует купить Тайсона дешевле $10 миллионов

Стамбульский клуб хочет купить бразильца за полгода до окончания его контракта с «Шахтером»

  • 10.05.2017 14:49
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ФК Шахтер. Тайсон (справа)
© ФК Шахтер. Тайсон (справа)

«Фенербахче» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Шахтера» Тайсона.

По информации турецких медиа, руководство «Шахтрера» готово отпустить одного из лидеров команды за 10 млн. долларов, но стамбульский клуб пытается сбить цену на бразильца.

Напомним, контракт Тайсона с донецким клубом истекает в конце 2017 года, но «Шахтер» не против летом продлить соглашение с 29-летний футболистом.

Источник — Milliyet

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