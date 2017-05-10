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Динамо та Шахтар проведуть свої матчі 21-го травня

Стали відомі дати та час початку матчів 30-го туру УПЛ

  • 10.05.2017 14:34
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Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 30-го туру Ліги Парі-Матч сезону-2016/17:

30 тур

20 травня (субота)

«Зірка» – «Волинь» 14:00
«Сталь» – «Дніпро» 17:00

21 травня (неділя)

«Карпати» – «Ворскла» 14:00
«Шахтар» – «Олімпік» 17:00
«Динамо» – «Зоря» 19:30
«Олександрія» – «Чорноморець» 19:30

Источник — Официальный сайт УПЛ

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