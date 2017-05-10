Динамо та Шахтар проведуть свої матчі 21-го травня

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 30-го туру Ліги Парі-Матч сезону-2016/17:
30 тур
20 травня (субота)
«Зірка» – «Волинь» 14:00
«Сталь» – «Дніпро» 17:00
21 травня (неділя)
«Карпати» – «Ворскла» 14:00
«Шахтар» – «Олімпік» 17:00
«Динамо» – «Зоря» 19:30
«Олександрія» – «Чорноморець» 19:30
Источник — Официальный сайт УПЛ
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