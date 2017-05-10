ФИФА проведет расследование в отношении трансфера Погба

ФИФА подтвердил информацию о том, что запросил дополнительные данные по трансферу Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» для последующего расследования.

ФИФА в первую очередь интересует, кто принимал участие в сделке и сколько эти люди заработали на операции.

Напомним, французский полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Ювентуса» за 89,3 млн фунтов стерлингов (105,2 млн евро).

Представители английского клуба заявляют, что ФИФА имел все необходимые документы по трансферу еще в августе.