ФИФА проведет расследование в отношении трансфера Погба

ФИФА подтвердил информацию о том, что запросил дополнительные данные по трансферу Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» для последующего расследования.
ФИФА в первую очередь интересует, кто принимал участие в сделке и сколько эти люди заработали на операции.
Напомним, французский полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Ювентуса» за 89,3 млн фунтов стерлингов (105,2 млн евро).
Представители английского клуба заявляют, что ФИФА имел все необходимые документы по трансферу еще в августе.
Источник — Sky Sports
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