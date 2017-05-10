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Дани Алвеш зимой хотел вернуться в Барселону

Но каталонский клуб отверг этот вариант

  • 10.05.2017 14:11
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Метки
ФК Ювентус. Дани Алвеш
© ФК Ювентус. Дани Алвеш

34-летний бразильский защитник «Ювентуса» Дани Алвеш минувшей зимой хотел вернуться в «Барселону», но каталонский клуб такой вариант не устроил.

Алвеш перешел в «Ювентус» из «Барселоны» летом минувшего года в качестве свободного агента, но тяжело привыкал к жизни в Турине и хотел вернуться в Испанию.

Дани Алвеш помог «Ювентусу» выйти в финал Лиги чемпионов, поучаствовав во всех четырех голах в ворота «Монако» в полуфинальных матчах. «Барселона» выбыла на стадии 1/4 финала турнира, уступив как раз «Ювентусу» с общим счетом 0:3.

Всего Дани в этом сезоне провел за «Ювентус» 29 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач.

Источник — Marca

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