Дани Алвеш зимой хотел вернуться в Барселону

34-летний бразильский защитник «Ювентуса» Дани Алвеш минувшей зимой хотел вернуться в «Барселону», но каталонский клуб такой вариант не устроил.
Алвеш перешел в «Ювентус» из «Барселоны» летом минувшего года в качестве свободного агента, но тяжело привыкал к жизни в Турине и хотел вернуться в Испанию.
Дани Алвеш помог «Ювентусу» выйти в финал Лиги чемпионов, поучаствовав во всех четырех голах в ворота «Монако» в полуфинальных матчах. «Барселона» выбыла на стадии 1/4 финала турнира, уступив как раз «Ювентусу» с общим счетом 0:3.
Всего Дани в этом сезоне провел за «Ювентус» 29 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач.
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.