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Чемпионат мира-2018 обойдется России в $11 миллиардов

Стоимость проведения чемпионата мира за год увеличилась на 1 миллиард

  • 10.05.2017 13:59
  • 421 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Чемпионат мира-2018 обойдется России в $11 миллиардов

Правительство РФ опубликовало постановление о внесении изменений в подготовку к ЧМ-2018 и увеличении расходов на 4,7 млрд рублей ($81 млн)

Таким образом, расходы на реализацию программы увеличились с 638,84 млрд до 643,55 млрд рублей (чуть более  $11 млрд.)

Год назад генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин заявлял, что стоимость подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России составит более $10 млрд.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.

Для сравнения приведем стоимость чемпионатов мира других лет:

США -1994 — $5,6 млрд.

Франция -1998 —  $2 млрд.

Япония и Корея - 2002 — $4 млрд.

Германия - 2006 —   $2,9 млрд.

ЮАР -2010 —  $3,5 млрд.

Бразилия - 2014 —  $14 млрд.

Планируется, что Катар потратит на инфраструктуру для чемпионата мира  $200 млрд.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    icebeer
    online
    icebeer, 10.05.2017 14:44
    0
    Мало как-то для смехдержавы.
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    movkli
      movkli, 10.05.2017 14:52
    +1
    это ты про Катар?)))
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    movkli
      movkli, 10.05.2017 14:52
    -1
    на те деньги можно новый Катар построить)))
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