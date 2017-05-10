Гладкий – найкращий гравець УПЛ у квітні

Нападник «Карпат» Олександр Гладкий визнаний уболівальниками найкращим гравцем УПЛ у квітні.

У голосуванні брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у квітні: 23 тур — Андрій Ярмоленко («Динамо»), 24 тур — Еліас («Чорноморець»), 25 тур — Денис Гармаш («Чорноморець»), 26 тур — Дмитро Коркішко («Чорноморець»), 27 тур — Андрій Ярмоленко («Динамо»), а також гравці, які, на думку нашої Експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж п’яти турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Тайсон («Шахтар»), Олександр Гладкий («Карпати»), Факундо Феррейра («Шахтар»), Андрій Лунін («Дніпро»).

Всього у голосуванні взяло участь понад 3000 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:

Олександр Гладкий — 43 % голосів,

Андрій Лунін — 32 % голосів,

Андрій Ярмоленко — 11 % голосів,

Тайсон — 8 % голосів,

Факундо Феррейра — 2 % голосів,

Денис Гармаш — 2 % голосів,

Дмитро Коркішко — 2 % голосів,

Еліас — 0 % голосів.