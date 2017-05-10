Габала продлит контракт с Григорчуком еще на один год

Руководство «Габалы» договорилось с Романом Григорчуком еще на один год. При этом, сумма годового контракта украинского специалиста останется прежней - 350 тысяч долларов.

Останутся в силе и коррективы, внесенные руководством клуба год назад. Так, например, Григорчук не имеет права приводить в команду футболистов, знакомых ему по чемпионату Украины.

Также, перед Григорчуком будут стоять конкретные задачи. Прежде всего, украинский тренер должен вывести команду в групповой этап Лиги Европы. Также Григорчук должен будет завоевать чемпионство, или хотя бы Кубок Азербайджана.

Подписание контракта сроком на год состоится в ближайшее время. Стороны уже пришли к согласию, и вскоре будет объявлено о продлении соглашения.