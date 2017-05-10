Верес, обурений суддівством Дєдова, направив лист до ФФУ

Рівненський «Верес» направив листа до Федерації футболу України та Комітету арбітрів ФФУ, в якому висловив своє обурення незадовільним судівством арбітра Олександра Дєдова у матчі 29 туру Першої ліги против ФК «Оболонь-Бровар» (1:1).



«Ми дуже хочемо думати, що дії зазначеного представника суддівського корпусу продиктовані виключно його низькою кваліфікацією, а не позафутбольними факторами… Ми не правоохоронні органи та не наша робота шукати корупційні чи протизаконні дії вищезгаданої особи, сподіваємося, що уповноважені органи ФФУ, які створені для цього та мають широкий набір повноважень, зможуть гідно оцінити дії Дєдова. Тим не менше, коли одна і та сама людина, наділена правом визначати долю матчу, раз за разом спотворює кінцевий результат такого матчу, більше того, суттєво впливає на розподіл місць на вершині турнірної таблиці, то це викликає у нас масу питань та справедливого обурення», - йдеться у листі.



Нагадаємо, на післяматчевій прес-конференції старший тренер «Вереса» Юрій Вірт також розкритикував роботу Олександра Дєдова.