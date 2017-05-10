Челси переманил 15-летнего воспитанника Рейнджерс

Лондонский «Челси», который уверенно идет к победе в национальном первенстве, подписал перспективного воспитанника шотландского «Рейнджерс».
Сообщается, что со следующего сезона 15-летний Билли Гилмор будет выступать в команде Антонио Конте.
Сумма сделки оценивается в полмиллиона фунтов стерлингов (595 тыс. евро).
Руководство шотландского клуба хотело удержать своего воспитанника, но не смогло воспрепятствовать желанию перейти в более именитый клуб, заработав при этом кругленькую сумму. Добавим, что Гилмором интересовались также «Арсенал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».
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