Челси переманил 15-летнего воспитанника Рейнджерс

Я тебе скажу что показал Шахтер - он забил гол в начале матча ,и уверенно играл по счету остально...

Эмоциями говоришь ты ! И в 2015 ,и в 2016 динамо абсолютно заслужено стало чемпионом ,так как...

Так фаны Динамо не говорят, что Динамо на голову сильнее Шахтёра! А Леоненко с Пенисовым говорят...

коненчо эмоциями , создавать себе целый год реноме, национального достояния, и европейского топчи...

а у инх к Ахметову те же отношения, то у ватников к Сталину, в зависимости от ситуации он то тир...

ой ну хватит хотел что то ответить , но потом после слов " по звонку Щербицкого ,ничья дома...

Я с тобой согласен. Всё правильно говоришь. Они (фаны Шахты) говорят эмоциями, а я привык говори...