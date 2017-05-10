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Челси переманил 15-летнего воспитанника Рейнджерс

Билли Гилмор будет защищать цвета «аристократов» со следующего сезона

  • 10.05.2017 12:40
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ФК Рейнджерс. Билли Гилмор
© ФК Рейнджерс. Билли Гилмор

Лондонский «Челси», который уверенно идет к победе в национальном первенстве, подписал перспективного воспитанника шотландского «Рейнджерс».

Сообщается, что со следующего сезона 15-летний Билли Гилмор будет выступать в команде Антонио Конте.

Сумма сделки оценивается в полмиллиона фунтов стерлингов (595 тыс. евро).

Руководство шотландского клуба хотело удержать своего воспитанника, но не смогло воспрепятствовать желанию перейти в более именитый клуб, заработав при этом кругленькую сумму. Добавим, что Гилмором интересовались также «Арсенал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

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