Атлетико – Реал. Анонс

Хет-трик Криштиану Роналду в первом матче, по сути, снял все вопросы о том, какой мадридский клуб второй раз подряд сыграет в финале Лиги чемпионов. Безусловно, на «Винсенте Кальдерон», где «Атлетико» выиграл 29 из 35 последних поединков, будет совсем другая игра, не такая, как на «Сантьяго Бернабеу». Команда Диего Симеоне будет биться за свою честь и сделает все возможное, чтобы в локальном противостоянии добыть победу и таким образом попрощаться с «Висенте Кальдероном», который будет снесен после того, как «матрасники» в следующем сезоне переедут на новую арену – «Метрополитано».

Статистика гласит, что ранее на полуфинальной стадии турнира никому не удавалось отыграть отставание даже в два мяча, а Диего Симеоне нужно ликвидировать фору в три. Реально ли это? Думается, нет. Но в той части Мадрида, которая поддерживает «Атлетико», вспоминают поединок с «Реалом» в Примере, который состоялся два года назад. «Матрасники» забили два быстрых мяча и после того, как «Реал» пошел вперед, раскрыв тылы, забили еще дважды, победив 4:0.

Сохраняет веру в успех и Диего Симеоне, который за время работы в «Атлетико» не один раз доказывал, что невозможное возможно. «У «Реала» может быть лучший состав в мире, наряду с «Барселоной» и «Баварией». Мы гордимся, что играем на такой стадии. У нас есть свои козыри, и мы постараемся выполнить очень сложную задачу. Но мы не сдадимся, пока рефери не даст финальный свисток. Мы верим в себя и в наши сильные качества. Мы не собираемся изменять себе в ответном матче. Мы знаем, на что способны. Я полностью уверен в своих игроках и не сомневаюсь, что завтра они покажут хороший футбол», - пытался вселить уверенность в своих парней Диего Симеоне.

Вторил наставнику и капитан команды Габи, вспомнивший дерби на «Висенте Кальдерон», которое завершилось со счетом 4:0 . «Несколько лет назад мы выиграли 4:0, забив два быстрых гола. Им пришлось раскрываться, и мы забили еще дважды. Завтра все будет по-другому. Но мы уверены, что можем сделать камбэк. У нас компактная команда, которая может менять стиль игры. До сих пор нам это помогало. Мы должны использовать свои моменты и пытаться реализовать «стандарты». Последний матч Лиги чемпионов на стадионе «Висенте Кальдерон» - это особое событие. Надеюсь, это будет особенный вечер для всех», - отметил Габи.

Зинедин Зидан перед матчем был хладнокровен, отметив, что для его команды это будет очередным финалом на пути к трофею. И что даже после домашних 3:0 никто и не думает расслабляться. «Атлетико» постарается помешать нам сыграть в фирменном стиле. В этом заключается их игра. Нам же нужно продолжать действовать так, как и раньше. Этот подход помог добраться до полуфинала. В этом плане ничего не изменится.

Конец сезона насыщен важными матчами. Мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем. Клубу нравится попадать в такие ситуации. Каждый поединок становится финалом, и завтрашний матч не является исключением. Собираемся играть в свой футбол - ничего больше мы не можем», - сказал Зидан.

Одним словом, на «Висенте Кальдерон» сегодня вечером будет битва. И пусть после 0:3 шансы «матрасников» на выход в финал мизерные, команда Диего Симеоне не намерена опускать руки, и сделает все возможное, чтобы для «Реала» этот матч не стал легкой прогулкой.

Ориентировочные составы:

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Карраско, Гризманн, Гамейро.

«Реал»: Навас, Начо, Рамос, Варан, Марсело Кроос, Каземиро, Модрич, Иско, Бензема, Роналду.

Не сыграют: Хименес, Хунфран, Врсалько – Бэйл, Карвахаль

Коэффициенты букмекеров:

На победу «Атлетико» дают в среднем 2,70, на ничью – 3,70, а на победу «Реала» - 2,65. Ставки букмекеров можно сравнивать на betscan.



10 мая, среда