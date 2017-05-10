Як задовбали вже ті, хто постійно критикує Ярмолу. Хороший він гравець, і Валенсія не такий вже с...

Никуда он не перейдет,его зарплату никто не потянет,кроме топ клубов-а им он и даром не нужен.

не ну понятное дело, что когда тебе за еду предлагают посидеть на банке, пусть и в топ клубе , т...

Снова кабинетная, ржавая шушара на ветках про ДК околачивается Всегда знал, что донбасятам Д...