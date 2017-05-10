ФИФА утвердил квоты конфедераций на ЧМ-2026

ФИФА утвердил распределение квот между конфедерациями на чемпионат мира 2026 года. Напомним, с этого розыгрыша впервые на турнире будут выступать 48 сборных.

Квоты распределены следующим образом:

Европа – 16 (на данный момент – 13)

Африка – 9,5 (5)

Азия – 8,5 (4,5)

КОНКАКАФ – 6,5 (3,5)

Южная Америка – 6,5 (4,5)

Океания – 1,5 (0,5).

Добавим, что путевка для хозяев турнира будет вычитаться из общего числа путевок конфедерации. Взамен данная конфедерация получит дополнительное место в стыковых поединках.

На сегодняшний день заявку на проведение ЧМ-2026 подали США, Канада и Мексика.