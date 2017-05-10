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Игорь Грохоцкий — в гостях у Sport.ua

Читатели Sport.ua имеют возможность пообщаться с победителем «Голоса страны-4»

  • 10.05.2017 11:46
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facebook.com. Игорь Грохоцкий
© facebook.com. Игорь Грохоцкий
Во вторник, 16 мая, гостем редакции Sport.ua станет экс-игрок киевского «Динамо», который преждевременно завершил карьеру из-за травмы и занялся карьерой певца, Игорь Грохоцкий.
 
Не так давно Игорь стал победителем вокального шоу «Голос страны-4», а 16 мая, в 11:00 ответит на вопросы читателей Sport.ua. Свои вопросы вы можете задавать прямо сейчас!
 

Источник — Sport.ua

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