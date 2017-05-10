Игорь Грохоцкий — в гостях у Sport.ua

Во вторник, 16 мая, гостем редакции Sport.ua станет экс-игрок киевского «Динамо», который преждевременно завершил карьеру из-за травмы и занялся карьерой певца, Игорь Грохоцкий.
Не так давно Игорь стал победителем вокального шоу «Голос страны-4», а 16 мая, в 11:00 ответит на вопросы читателей Sport.ua. Свои вопросы вы можете задавать прямо сейчас!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.