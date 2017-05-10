Защитник «Зари» Никита Каменюка вернулся в общую группу. Вчера он провел вечернюю тренировку с командой.
Напомним, 31-летний футболист получил травму мениска еще в прошедшем году в матче группового этапа с футбольным клубом «Фенербахче». В декабре прошлого года Каменюка был прооперирован в Италии.
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.