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Каменюка вернулся в общую группу

Защитник «Зари» провел вчера первую тренировку в 2017 году с командой

  • 10.05.2017 11:40
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ФК Заря. Никита Каменюка
© ФК Заря. Никита Каменюка

Защитник «Зари» Никита Каменюка вернулся в общую группу. Вчера он провел вечернюю тренировку с командой.

Напомним, 31-летний футболист получил травму мениска еще в прошедшем году в матче группового этапа с футбольным клубом «Фенербахче». В декабре прошлого года Каменюка был прооперирован в Италии.

Источник — ФК Заря

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