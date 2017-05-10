Антонио КОНТЕ: «История Сеска - это история Челси»

Итальянский специалист Антонио Конте рассказал о карьере Сеска Фабрегаса в «Челси».

- Сеск был в тяжелой ситуации, ведь он перестал проходить в стартовый состав. Он редко появлялся на поле, однако своей работой, желанием он продолжал совершенствоваться и теперь он заслуживает появления на поле в каждом матче. История Фабрегаса – это история нашего клуба. Такие моменты должны послужить примером для других футболистов клуба.

Сезон мы начали не самым лучшим образом, у нас было много серьезных проблем, однако благодаря нашей работе и нашему стремлению мы нашли правильный путь.

Фабргеас великолепный футболист и я очень рад за него. В каждом матче, когда Сеск появлялся на поле, он отдавал все свои силы. Сегодня он заслуживает играть в каждом матче.