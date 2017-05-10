Джолион ПАЛМЕР: «В Барселоне у нас хорошие шансы»

Начало сезона непросто складывается для Джолиона Палмера, но он сохраняет оптимизм и надеется на успешную гонку в Испании.

- Джолион, как вы оцениваете шансы в первой европейской гонке сезона?

- Шансы хорошие. Мы оценили потенциал R.S.17, так что я знаю – нужно лишь без проблем провести гоночный уик-энд, чтобы заработать очки. Итоги Гран При России меня очень расстроили: машина была конкурентоспособна, но я выбыл из борьбы во втором повороте. В гонках такое случается, но всё равно очень обидно.

- Что вы думаете о каталонской трассе?

- Гонщики отлично ориентируются на этой трассе – там проходят предсезонные тесты, поэтому в плане пилотирования мы точно знаем, чего ждать. Но обычно в Испанию команды впервые привозят много новинок, что может повлиять на расстановку сил, в зависимости от их эффективности.

- Вам нравятся затяжные быстрые повороты?

- Мне нравятся быстрые повороты – неважно, будут ли они короткими или затяжными, где можно полностью выложиться. В Барселоне мне особенно нравится затяжной и быстрый третий поворот, а также скоростной девятый со слепым выходом.

На этой трассе очень высокая физическая нагрузка из-за скоростных поворотов и боковых перегрузок – мышцам шеи и тела приходится нелегко. В затяжных поворотах аэродинамика играет важную роль, а благодаря использованию DRS на прямых и высокому износу резины, гонка может получиться интересной.

- У вас есть какие-нибудь приятные воспоминания об этой трассе?

- В 2014-м в GP2 я дважды поднялся на подиум – оба раза на вторую ступень. Обе гонки получились интересными, в них были обгоны. Мне не особенно везло на этой трассе, но она мне нравится своей сложностью.

- Что вы думаете о Барселоне?

- Это красивый город. Отличная погода и всегда хорошая атмосфера. Барселона – город с богатой культурой, и в нём всегда происходит много всего – и там очень любят Формулу 1.