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Клуб Романа Зозули остался без главного тренера

«Бетис» уволил Виктора Санчеса дель Амо

  • 10.05.2017 10:17
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Клуб Романа Зозули остался без главного тренера
Официальный сайт «Бетиса» сообщил об отставке главного тренера команды Виктора Санчеса дель Амо после поражения «огурцов» в матче 36-го тура чемпионата Испании от «Леганеса» (0:4).
 
Напомним, что 41-летний специалист возглавил команду в ноябре прошлого года, добыв с ней 7 побед. Пока что неизвестно, кто сменит Виктора Санчеса на посту главного тренера «Бетиса».
 

Источник — Sport.ua

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