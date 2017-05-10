Клуб Романа Зозули остался без главного тренера

Официальный сайт «Бетиса» сообщил об отставке главного тренера команды Виктора Санчеса дель Амо после поражения «огурцов» в матче 36-го тура чемпионата Испании от «Леганеса» (0:4).
Напомним, что 41-летний специалист возглавил команду в ноябре прошлого года, добыв с ней 7 побед. Пока что неизвестно, кто сменит Виктора Санчеса на посту главного тренера «Бетиса».
Источник — Sport.ua
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