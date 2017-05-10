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Валенсия заинтересована в приглашении Ярмоленко

Полузащитник киевского «Динамо» ближайшим летом может покинуть чемпионат Украины

  • 10.05.2017 09:58
  • 1663 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
Испанская «Валенсия» заинтересована в услугах хавбека киевского «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленко. Украинский клуб оценил своего футболиста в 15 миллионов евро, что может стать препятствием для «летучих мышей», пишет издание Capital Deporte.
 
Ярмоленко входит в список приоритетных трансферов «Валенсии», однако для начала руководству клуба необходимо будет определиться с именем нового главного тренера. Ранее агент Александр Панков рассказывал о том, что скауты «Валенсии» посетили матч чемпионата Украины «Динамо» - «Шахтер».
 
В текущем сезоне 27-летний футболист провел в составе команды Сергея Реброва 28 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    K1C1
      K1C1, 10.05.2017 10:02
    +2
    Валенсия хоть в курсе, что она заинтересована в приглашении Ярмоленко?
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    Kiev_Rus
    online
      Kiev_Rus, 10.05.2017 10:11
    -2
    Самое характерное - как упала его стоимость с позиции того же ДК.
    Хотя у нас это сейчас норма, что-то падает, что-то растет. Кому за это сказать спасибо???
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    KolaniMir
      KolaniMir, 10.05.2017 10:12
    +6
    Смысл идти если они еще тренера себе не выбрали? Прийти а потом узнать что не нужен новому тренеру? Да и вообще я думаю Ярмоленко пора уже как Срне заявить что карьеру закончит в текущем клубе. История с переходами напоминает уже постройку коммунизма.
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    WADO 1976
      WADO 1976, 10.05.2017 10:27
    -3
    Та ну нах. , Валенсия ! Чувак за 28 игор забивает аж 10 мячей ! Там Реал и Барселона на перегонки в очередь становятся .
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    Kiev_Rus
    online
      Kiev_Rus, 10.05.2017 10:43
    0
    KolaniMir, 10.05.2017 10:12
    Смысл идти если они еще тренера себе не выбрали? Прийти а потом узнать что не нужен новому тренеру? Да и вообще я думаю Ярмоленко пора уже как Срне заявить что карьеру закончит в текущем клубе. История с переходами напоминает уже постройку коммунизма.
    Ты похоже всерьез воспринял этот вброс???!!!
    Да после фееричных переходов туда (в Испанию) Конопы и Зозули (оба между прочим тоже игрокиСБУ) это на 99% фейковая новость. Испанцев не неадо в футболе за дебилов держать.
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    tabinjoli999com.ua
    online
      tabinjoli999com.ua, 10.05.2017 10:46
    -2
    Ярмоленко умрет в ДК не суркис не отпустит и сам боится куда то идти"!! сыкло , супер мега нападающий ДК, кому он нужен?? тем более Валенсии точно ненужны дрова!! вот Вратарь Днепра может покинуть скоро вот это точно!! а так ЯРомленко в ВЕСХЕМ,,в ВАЛЕНСИЮ в ТОтенхем, ит .д. там ему недадут отдохнуть и он как Миля начнет бухать,и ЯРмоленко поедет куда где он Родился , как раз как цыган чмо покинет клуб!!
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    Cortazar
      Cortazar, 10.05.2017 10:52
    0
    Валенсия заинтересована в приглашении Ярмоленко
    __________________________________________________

    Валенсия сейчас ничего из себя не представляет, так что Ярмоле стоит задуматься о переходе в этот недоклуб...
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    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 10.05.2017 10:53
    0
    tabinjoli999com.ua, 10.05.2017 10:46
    Ярмоленко умрет в ДК не суркис не отпустит и сам боится куда то идти"!! сыкло , супер мега нападающий ДК, кому он нужен?? тем более Валенсии точно ненужны дрова!! вот Вратарь Днепра может покинуть скоро вот это точно!! а так ЯРомленко в ВЕСХЕМ,,в ВАЛЕНСИЮ в ТОтенхем, ит .д. там ему недадут отдохнуть и он как Миля начнет бухать,и ЯРмоленко поедет куда где он Родился , как раз как цыган чмо покинет клуб!!
    Спасибо повеселили.
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    Evil
    online
      Evil, 10.05.2017 10:56
    0
    tabinjoli999com.ua, 10.05.2017 10:46
    Ярмоленко умрет в ДК не суркис не отпустит и сам боится куда то идти"!! сыкло , супер мега нападающий ДК, кому он нужен?? тем более Валенсии точно ненужны дрова!! вот Вратарь Днепра может покинуть скоро вот это точно!! а так ЯРомленко в ВЕСХЕМ,,в ВАЛЕНСИЮ в ТОтенхем, ит .д. там ему недадут отдохнуть и он как Миля начнет бухать,и ЯРмоленко поедет куда где он Родился , как раз как цыган чмо покинет клуб!!

    Ракицкий хочет в топ клуб! (максимум тамбов как в песне)
    Срной интересуется барса (а барса сам знала это?)
    Бревношейра который только арендовцам и золрькам забивал (чемп китая чувак прям мегабомбардирит там за 2 года аж 15 голов! 15 КАРЛ!)
    Допинговая макака фред которая играет не взирая на допинг!
    Дальше перечислять? Забей в норку кротяра и сопи в две дырки. Хотя нет брызжи слюнями дальше потому Андрей это игрок украинский и стал он таким благодаря своим усилиям а не слез с пальмы и все он звяздун кротофермы. Почувствуй разницу.
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