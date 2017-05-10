Валенсия заинтересована в приглашении Ярмоленко

Испанская «Валенсия» заинтересована в услугах хавбека киевского «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленко. Украинский клуб оценил своего футболиста в 15 миллионов евро, что может стать препятствием для «летучих мышей», пишет издание Capital Deporte.
Ярмоленко входит в список приоритетных трансферов «Валенсии», однако для начала руководству клуба необходимо будет определиться с именем нового главного тренера. Ранее агент Александр Панков рассказывал о том, что скауты «Валенсии» посетили матч чемпионата Украины «Динамо» - «Шахтер».
В текущем сезоне 27-летний футболист провел в составе команды Сергея Реброва 28 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.
Источник — Sport.ua
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Хотя у нас это сейчас норма, что-то падает, что-то растет. Кому за это сказать спасибо???
Да после фееричных переходов туда (в Испанию) Конопы и Зозули (оба между прочим тоже игрокиСБУ) это на 99% фейковая новость. Испанцев не неадо в футболе за дебилов держать.
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Валенсия сейчас ничего из себя не представляет, так что Ярмоле стоит задуматься о переходе в этот недоклуб...
Ракицкий хочет в топ клуб! (максимум тамбов как в песне)
Срной интересуется барса (а барса сам знала это?)
Бревношейра который только арендовцам и золрькам забивал (чемп китая чувак прям мегабомбардирит там за 2 года аж 15 голов! 15 КАРЛ!)
Допинговая макака фред которая играет не взирая на допинг!
Дальше перечислять? Забей в норку кротяра и сопи в две дырки. Хотя нет брызжи слюнями дальше потому Андрей это игрок украинский и стал он таким благодаря своим усилиям а не слез с пальмы и все он звяздун кротофермы. Почувствуй разницу.
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