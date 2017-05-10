Игрок Лейпцига получит 300 тысяч за выход команды в Лигу чемпионов

Капитан «Лейпцига» Доминик Кайзер заработал €300 тыс. из-за пункта в контракте, который он включил ещё в 2012 году, когда выступал со своей нынешней командой в четвёртой по силе лиге Германии. В пункте был прописан дополнительный бонус в случае, если клуб сможет выйти в Лигу чемпионов.

За два тура до конца нынешнего сезона Бундеслиги «Лейпциг», являющийся дебютантом высшего футбольного эшелона Германии, уже обеспечил себе место в тройке сильнейших и в следующем сезоне выступит в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Так обстоят дела с долгосрочными контрактами. Нужно продумывать все различные варианты развития событий», — сказал Кайзер, чей контракт с «Лейпцигом» действует до 2018 года.