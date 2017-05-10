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Игрок Лейпцига получит 300 тысяч за выход команды в Лигу чемпионов

Капитан «Лейпцига» включил в контракт пункт о выходе в ЛЧ, играя в 4-й лиге

  • 10.05.2017 09:30
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  • 1 комментария
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Игрок Лейпцига получит 300 тысяч за выход команды в Лигу чемпионов
Капитан «Лейпцига» Доминик Кайзер заработал €300 тыс. из-за пункта в контракте, который он включил ещё в 2012 году, когда выступал со своей нынешней командой в четвёртой по силе лиге Германии. В пункте был прописан дополнительный бонус в случае, если клуб сможет выйти в Лигу чемпионов. 
 
За два тура до конца нынешнего сезона Бундеслиги «Лейпциг», являющийся дебютантом высшего футбольного эшелона Германии, уже обеспечил себе место в тройке сильнейших и в следующем сезоне выступит в групповом раунде Лиги чемпионов. 
 
«Так обстоят дела с долгосрочными контрактами. Нужно продумывать все различные варианты развития событий», — сказал Кайзер, чей контракт с «Лейпцигом» действует до 2018 года.
 

Источник — Euro-football

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Комментарии
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 10.05.2017 09:48
    +2
    Молодец! Настоящий патриот своей команды! Красавчик!
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