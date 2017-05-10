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Килиан МБАППЕ: «С будущим определюсь в конце сезона»

Нападающий «Монако» может сменить прописку ближайшим летом

  • 10.05.2017 09:23
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Метки
ФК Монако. Килиан Мбаппе
© ФК Монако. Килиан Мбаппе
После матча против «Ювентуса» в полуфинале Лиги чемпионов журналисты поинтересовались у форварда «Монако» Килиана Мбаппе о его будущем.
 
- На вопрос о своем будущем я отвечу после окончания текущего сезона. На данный момент я сосредоточен на оставшихся играх, - говорит Мбаппе. - Нам предстоят сложные матчи.
 

Источник — Sport.ua

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