Килиан МБАППЕ: «С будущим определюсь в конце сезона»

После матча против «Ювентуса» в полуфинале Лиги чемпионов журналисты поинтересовались у форварда «Монако» Килиана Мбаппе о его будущем.
- На вопрос о своем будущем я отвечу после окончания текущего сезона. На данный момент я сосредоточен на оставшихся играх, - говорит Мбаппе. - Нам предстоят сложные матчи.
Источник — Sport.ua
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