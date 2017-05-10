Килиан МБАППЕ: «С будущим определюсь в конце сезона»

После матча против «Ювентуса» в полуфинале Лиги чемпионов журналисты поинтересовались у форварда «Монако» Килиана Мбаппе о его будущем.

- На вопрос о своем будущем я отвечу после окончания текущего сезона. На данный момент я сосредоточен на оставшихся играх, - говорит Мбаппе. - Нам предстоят сложные матчи.