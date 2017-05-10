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БУФФОН: «Два года назад все думали, что это последний мой финал»

Капитан и лидер «Ювентуса» - о выходе команды в финал Лиги чемпионов

  • 10.05.2017 09:09
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ФК Ювентус. Джиджи Буффон
© ФК Ювентус. Джиджи Буффон
39-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал домашнюю победу над «Монако» (2:1) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выход в финал турнира. 
 
- Эта игра была чертовски трудной, несмотря на наше преимущество 2:0 после первого матча. Если бы вышли на поле самоуверенными, то пережили бы очень сложные моменты. С правильным настроем можно преодолеть эти трудности. 
 
Мы в финале, и я не могу сказать, что это было нашей целью – теперь просто выход в финал ничего не значит. Я очень рад. Нахожусь в хорошей форме. Нельзя отрицать, что если бы я не был в большом клубе с великолепными партнёрами по команде, то никогда бы не вернулся в финал Лиги чемпионов. Два года назад все думали, что я провёл свой последний финал Лиги чемпионов в карьере. Я тоже так думал, но всегда нужно верить в свои мечты.
 

Источник — УЕФА

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