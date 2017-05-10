БУФФОН: «Два года назад все думали, что это последний мой финал»

39-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал домашнюю победу над «Монако» (2:1) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выход в финал турнира.

- Эта игра была чертовски трудной, несмотря на наше преимущество 2:0 после первого матча. Если бы вышли на поле самоуверенными, то пережили бы очень сложные моменты. С правильным настроем можно преодолеть эти трудности.

Мы в финале, и я не могу сказать, что это было нашей целью – теперь просто выход в финал ничего не значит. Я очень рад. Нахожусь в хорошей форме. Нельзя отрицать, что если бы я не был в большом клубе с великолепными партнёрами по команде, то никогда бы не вернулся в финал Лиги чемпионов. Два года назад все думали, что я провёл свой последний финал Лиги чемпионов в карьере. Я тоже так думал, но всегда нужно верить в свои мечты.