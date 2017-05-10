Ротань вернется в строй на следующей неделе

Месяц назад капитан Днепра и сборной Украины Руслан Ротань на одной из тренировок получил травму голеностопа и пропустил несколько матчей своей команды в чемпионате. В основу он вернулся в полуфинале Кубка Украины с Шахтером. Но, видно, все-таки форсировал восстановление, поскольку уже в начале второго тайма попросил замену.

Ротань все еще занимается по индивидуальной программе, а к общей группе присоединится на следующей неделе. Будем надеяться, что нескольких матчей капитану сборной Украины хватит, чтобы набрать оптимальную форму накануне игры с Финляндией.