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Ротань вернется в строй на следующей неделе

Капитан Днепра и национальной сборной Украины пока тренируется по индивидуальному графику

  • 10.05.2017 08:51
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Метки
ФК Днепр. Руслан Ротань
© ФК Днепр. Руслан Ротань
Месяц назад капитан Днепра и сборной Украины Руслан Ротань на одной из тренировок получил травму голеностопа и пропустил несколько матчей своей команды в чемпионате. В основу он вернулся в полуфинале Кубка Украины с Шахтером. Но, видно, все-таки форсировал восстановление, поскольку уже в начале второго тайма попросил замену.
 
Ротань все еще занимается по индивидуальной программе, а к общей группе присоединится на следующей неделе. Будем надеяться, что нескольких матчей капитану сборной Украины хватит, чтобы набрать оптимальную форму накануне игры с Финляндией.
 

Источник — zbirna.com

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