Шахтер предлагал 40 миллионов за двух игроков Динамо Загреб

Капитан Шахтера Дарио Срна рассказал, что президент клуба Ринат Ахметов был готов солидно инвестировать в переход двух хорватских игроков.

По словам капитана Горняков, который 1 мая продлил контракт с клубом на 1 год, около 10 лет назад Шахтер интересовался возможностью «пакетной» покупки у загребского Динамо полузащитника Луки Модрича и форварда Эдуардо.

«Всегда есть возможность того, что Шахтер привлечет в свой состав хороших хорватских футболистов. Я не скажу ничего нового, если отмечу, что хорватов очень ценят в Украине», — цитирует Срну Jutarnji.hr.

«В конце концов, напомню, что около 9-10 лет назад мой босс Ринат Ахметов отправлял запрос Динамо Загреб на приобретение Луки Модрича и Эдуардо. За «пакетный» переход Шахтер предлагал Динамо 40 миллионов евро. Это было еще перед тем, как они уехали в Тоттенхэм и Арсенал соответственно. Думаю, это яркий пример того, что в Шахтере следят за хорватским футболом и будут приветствовать переход талантов».

Напомним, форвард Эдуардо все же впоследствии оказался в Шахтере. В 2010 году Горняки выкупили его у Арсенала за 7,2 миллиона евро, после чего футболист пробыл в донецком клубе 4 сезона. Затем Эдуардо отбыл на родину, в Бразилию, а в 2015 году на правах свободного агента вернулся в Шахтер, где играл до конца минувшего года.