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Интер уволил Стефано Пиоли

Миланский клуб вновь остался без главного тренера

  • 10.05.2017 07:57
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Интер уволил Стефано Пиоли
Миланский «Интер» отправил в отставку своего главного тренера Стефано Пиоли, сообщает официальный сайт команды.
 
Такое решение было принято руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами команды.
 
После 35 туров чемпионата Италии «Интер» располагается на седьмом месте в турнирной таблице.
 

Источник — Sport.ua

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