Интер уволил Стефано Пиоли

Миланский «Интер» отправил в отставку своего главного тренера Стефано Пиоли, сообщает официальный сайт команды.
Такое решение было принято руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами команды.
После 35 туров чемпионата Италии «Интер» располагается на седьмом месте в турнирной таблице.
Источник — Sport.ua
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