Интер уволил Стефано Пиоли

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Драма в киберспорте: Письмо с жалобой в Valve 09:02 — kvintua Ну це ж було 1ше квітня, чуваааак Але це нічого не змінює по факту. 08:23 — kvintua Це найбільш хайпова тема за останні пару тижнів у світі кіберспорту. В чому твоя проблема? 08:23 — Макс Ворона Киберспорт в Украине признан официальным видом спорта на законодательном уровне, так что не ной.