Дани АЛВЕШ: «Должны завоевать этот трофей»

После ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Монако» с прессой пообщался бразилец Дани Алвеш.
– Главное – я помог команде победить, – говорит Алвеш. – Забиваю я нечасто, поэтому очень рад этому голу. Хотя отдавать результативные передачи мне нравится больше. Этот финал Лиги чемпионов – очередная возможность, которую мне дарит жизнь. Мы очень много работали, что попасть туда. Однако пока мы ничего не добились – нужно завоевать трофей. Это особенный момент для всех нас и для «Ювентуса». Мы должны завоевать этот трофей, иначе все наши действия будут потрачены впустую.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.