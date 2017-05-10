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Дани АЛВЕШ: «Должны завоевать этот трофей»

Защитник «Ювентуса» поделился впечатлениями от матча против «Монако»

  • 10.05.2017 07:42
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ФК Ювентус. Дани Алвеш
© ФК Ювентус. Дани Алвеш
После ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Монако» с прессой пообщался бразилец Дани Алвеш.
 
– Главное – я помог команде победить, – говорит Алвеш. – Забиваю я нечасто, поэтому очень рад этому голу. Хотя отдавать результативные передачи мне нравится больше. Этот финал Лиги чемпионов – очередная возможность, которую мне дарит жизнь. Мы очень много работали, что попасть туда. Однако пока мы ничего не добились – нужно завоевать трофей. Это особенный момент для всех нас и для «Ювентуса». Мы должны завоевать этот трофей, иначе все наши действия будут потрачены впустую.
 

Источник — Sport.ua

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