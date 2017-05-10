Леонарду ЖАРДИМ: «У Ювентуса больше опыта»

После ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2) с прессой пообщался главный тренер «Монако» Леонарду Жардим.
– Проиграть 1:2 в гостях у «Ювентуса» вовсе не так страшно, – говорит Жардим. – Ключевым было поражение на своем поле. Сегодня мы неплохо начали встречу и создавали прессинг. У нас были отличные моменты, но мы позволяли сопернику опасно контратаковать. Как бы то ни было мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Считаю, что «Ювентус» сейчас сильнее, чем в 2015 году. Новые игроки туринцев имеют больше опыта, и это может быть очень важно в финале. У «Монако» такого опыта нет. Что касается итальянской команды, то я не считаю ее фаворитом в финале Лиги чемпионов.
Источник — УЕФА
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