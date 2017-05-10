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Леонарду ЖАРДИМ: «У Ювентуса больше опыта»

Наставник «Монако» поделился своими впечатлениями об игре против «Ювентуса»

  • 10.05.2017 07:30
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ФК Монако. Леонарду Жардим
© ФК Монако. Леонарду Жардим
После ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2) с прессой пообщался главный тренер «Монако» Леонарду Жардим.
 
– Проиграть 1:2 в гостях у «Ювентуса» вовсе не так страшно, – говорит Жардим. – Ключевым было поражение на своем поле. Сегодня мы неплохо начали встречу и создавали прессинг. У нас были отличные моменты, но мы позволяли сопернику опасно контратаковать. Как бы то ни было мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Считаю, что «Ювентус» сейчас сильнее, чем в 2015 году. Новые игроки туринцев имеют больше опыта, и это может быть очень важно в финале. У «Монако» такого опыта нет. Что касается итальянской команды, то я не считаю ее фаворитом в финале Лиги чемпионов.
 

Источник — УЕФА

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