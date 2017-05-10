Леонарду ЖАРДИМ: «У Ювентуса больше опыта»

Спасибо. Тебя тоже с Днём Победы!!!

Ну, не каждый может на Джошуа так смотреть. Вернее, смотреть то может каждый. Но не все могут смо...

бля та виталий уделал бы ево в 2 щета был бы помоложе ну а так посмотрим шо далее будет

бля та виталий бы ево уделал в 2щета был бы по моложе ну а так посмотрим шо далее будет