Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Буффон прав, выхода в финал недостаточно»

После матча против «Монако» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с прессой пообщался главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
– Буффон сказал, что выхода в финал нам недостаточно? Он прав, – говорит Аллегри. – Мы хотим победить. Надеемся, что этот года станет для нас счастливым. У нас есть отличная возможность завоевать этот трофей.
Источник — Sport.ua
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