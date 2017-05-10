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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Буффон прав, выхода в финал недостаточно»

Наставник «Ювентуса» - о выходе своей команды в финал Лиги чемпионов

  • 10.05.2017 07:23
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ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри
© ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри
После матча против «Монако» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с прессой пообщался главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
 
– Буффон сказал, что выхода в финал нам недостаточно? Он прав, – говорит Аллегри. – Мы хотим победить. Надеемся, что этот года станет для нас счастливым. У нас есть отличная возможность завоевать этот трофей.
 

Источник — Sport.ua

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