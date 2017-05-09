Дани Алвеш выводит Ювентус в финал Лиги чемпионов

Наверное, не найдется того человека, который скажет, что «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов не заслуженно. Команда Массимилиано Аллегри в двух матчах против «Монако» выглядела более сконцентрированной, более организованной и более опытной командой, которая обладает по-настоящему выдающимся составом. Чего только стоит Дани Алвеш, который за два матча отдал 3 результативные передачи и забил 1 гол! Конечно, и без экс-бразильца «Барселоны» «старая синьора» справилась бы с «Монако», но то, как он смотрелся в составе «Юве» в свои 34 года заслуживает отдельной похвалы.

Сценарий ответного полуфинального матча Лиги чемпионов чем-то был похож на первый поединок. «Монако» начал резво, несколько раз угрожал воротам соперника, но крайне слабо оборонялся. Свой момент упустил Гонсало Игуаин, но через несколько минут после этого Марио Манджукич воспользовался тонкой передачей от Алвеша с правого фланга и со второй попытки открыл счет в матче. Этот гол ничего не менял для «Монако», которому для выхода в следующий этап все равно необходимо было забивать три гола или более. Однако сам Алвеш за минуту до свистка на перерыв фактически снял все вопросы о победителе.

Во втором тайме «Ювентус» избрал свою излюбленную тактику и необходимо было нечто невероятное, чтобы «монегаски» даже сравняли счет, не говоря уже о победе. В этом сезоне лишь «Наполи» в Кубке Италии удавалось добыть над «старой синьорой» волевую победу и отправить в ворота соперника 3 гола, однако тот матч команда Аллегри проводила полурезервным составом. Здесь команды Леонарду Жардима хватило лишь на один гол, который, безусловно, заслужил Килиан Мбаппе. «Ювентус» в девятый раз в своей истории выходит в финал Лиги чемпионов и имеет возможность в третий раз поднять над своей головой заветный кубок!

Максим ГРОЗНЫЙ



