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Павелко займе місце Чеферіна у ФІФА

Керівника ФФУ запропонували на посаду члена Дисциплінарного комітету ФІФА

  • 09.05.2017 23:27
  • 1195 просмотров
  • 4 комментария
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ФФУ. Александер Чеферін і Андрій Павелко
© ФФУ. Александер Чеферін і Андрій Павелко
Сьогодні у місті Манама в Бахрейні відбулося засідання Ради ФІФА, за підсумками якого президента ФФУ Андрія Павелка запропонували обрати до складу Дисциплінарного комітету ФІФА.
 
До останнього часу вакантну зараз посаду в цьому комітеті займав Александер Чеферін. Але після обрання у вересні минулого року президентом УЄФА Чеферін повідомив ФІФА про складання повноважень в Дисциплінарному комітеті і рекомендував Раді Міжнародної федерації футболу передати його повноваження Андрію Павелку.
 
Рішення про кадрові зміни в комітетах ухвалюватимуть на Конгресі ФІФА в Манамі 11 травня.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 09.05.2017 23:57
    -1
    А что, в Дисциплинарном комитете УЕФА не обязательно иметь юридическое образование, как у нас в ФФУ?
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    dnk-msk
      dnk-msk, 09.05.2017 23:57
    +3
    Ого! Солидно! Украинская экспансия Суркисом не закончилась.

    Но только тему до конца не раскрыли для простого обывателя! И что это значит? Членство в комитете не мешает президенству в ФФУ?
    .
    Кстати, обратите внимание - у Павелецкого на фото уже глаз от улыбки не видно, растёт как на дрожжах и становится не очень похоже, что в спорте такую позицию занимает )))
    А Чеферин в этом смысле просто образец!
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    dnk-msk
      dnk-msk, 09.05.2017 23:59
    0
    Павелецкого = Павелко ( Т9)
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    mykvas
    online
      mykvas, 10.05.2017 00:04
    0
    Павелко ж походу і є юрист наче
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