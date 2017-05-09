Павелко займе місце Чеферіна у ФІФА

Сьогодні у місті Манама в Бахрейні відбулося засідання Ради ФІФА, за підсумками якого президента ФФУ Андрія Павелка запропонували обрати до складу Дисциплінарного комітету ФІФА.

До останнього часу вакантну зараз посаду в цьому комітеті займав Александер Чеферін. Але після обрання у вересні минулого року президентом УЄФА Чеферін повідомив ФІФА про складання повноважень в Дисциплінарному комітеті і рекомендував Раді Міжнародної федерації футболу передати його повноваження Андрію Павелку.

Рішення про кадрові зміни в комітетах ухвалюватимуть на Конгресі ФІФА в Манамі 11 травня.