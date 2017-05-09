Павелко займе місце Чеферіна у ФІФА

Сьогодні у місті Манама в Бахрейні відбулося засідання Ради ФІФА, за підсумками якого президента ФФУ Андрія Павелка запропонували обрати до складу Дисциплінарного комітету ФІФА.
До останнього часу вакантну зараз посаду в цьому комітеті займав Александер Чеферін. Але після обрання у вересні минулого року президентом УЄФА Чеферін повідомив ФІФА про складання повноважень в Дисциплінарному комітеті і рекомендував Раді Міжнародної федерації футболу передати його повноваження Андрію Павелку.
Рішення про кадрові зміни в комітетах ухвалюватимуть на Конгресі ФІФА в Манамі 11 травня.
Источник — Sport.ua
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Но только тему до конца не раскрыли для простого обывателя! И что это значит? Членство в комитете не мешает президенству в ФФУ?
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Кстати, обратите внимание - у Павелецкого на фото уже глаз от улыбки не видно, растёт как на дрожжах и становится не очень похоже, что в спорте такую позицию занимает )))
А Чеферин в этом смысле просто образец!
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