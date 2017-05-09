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Игорь БУРБАС: «Заря последний раз получала зарплату в январе»

В луганском клубе есть большие задолженности по зарплате

  • 09.05.2017 20:55
  • 140 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что в луганской «Заре» есть большие задержки по зарплате.

«Интересно, как мотивировать команду, которая последнюю зарплату получала еще за январь… А настроить ветеранов, которым «висят» по 8 месяцев? Не завидую Юрию Вернидубу», – написал Бурбас в своем твиттере.

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Комментарии
    urus2017
    online
      urus2017, 09.05.2017 21:10
    0
    А если не секрет, сколько платят в Заре?
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