Игорь БУРБАС: «Заря последний раз получала зарплату в январе»

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что в луганской «Заре» есть большие задержки по зарплате.
«Интересно, как мотивировать команду, которая последнюю зарплату получала еще за январь… А настроить ветеранов, которым «висят» по 8 месяцев? Не завидую Юрию Вернидубу», – написал Бурбас в своем твиттере.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.